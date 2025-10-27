Amerant Ba a Aktie
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Amerant Ba A präsentiert Quartalsergebnisse
Amerant Ba A wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,530 USD gegenüber -1,430 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amerant Ba A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 110,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 94,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,89 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,440 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 436,2 Millionen USD, gegenüber 578,3 Millionen USD im Vorjahr.
