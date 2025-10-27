Ausblick: American Assets Trust vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

American Assets Trust präsentiert in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 105,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 13,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 122,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,410 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,940 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 432,3 Millionen USD, gegenüber 457,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at