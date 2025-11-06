American Axle & Manufacturing Holdings Aktie
WKN: 918692 / ISIN: US0240611030
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: American Axle Manufacturing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
American Axle Manufacturing wird am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,122 USD je Aktie gegenüber 0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,50 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei American Axle Manufacturing für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,53 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD im Vergleich zu 0,290 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 5,86 Milliarden USD, gegenüber 6,12 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
