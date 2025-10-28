American Electric Power Aktie
WKN: 850222 / ISIN: US0255371017
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: American Electric Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
American Electric Power wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte American Electric Power 1,80 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,27 Prozent auf 5,72 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,94 USD, gegenüber 5,58 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 21,26 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,92 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|American Electric Power Co. Inc.
|104,50
|5,77%
