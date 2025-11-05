American Healthcare REIT Aktie
WKN DE: A3E3SP / ISIN: US3981823038
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: American Healthcare REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
American Healthcare REIT präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,157 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte American Healthcare REIT ein EPS von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 552,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 523,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,355 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,21 Milliarden USD, gegenüber 2,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Healthcare REIT Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: American Healthcare REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: American Healthcare REIT präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: American Healthcare REIT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: American Healthcare REIT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu American Healthcare REIT Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|American Healthcare REIT Inc Registered Shs
|49,42
|3,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.