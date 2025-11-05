Ausblick: American Healthcare REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

American Healthcare REIT präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,157 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte American Healthcare REIT ein EPS von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 552,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 523,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,355 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,21 Milliarden USD, gegenüber 2,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at