Ausblick: American International Group (AIG) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American International Group (AIG) wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

19 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,81 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,53 USD, gegenüber -2,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 27,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,25 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at