Ausblick: American Water Works vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
American Water Works wird am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,32 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,39 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 4,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,68 Milliarden USD in den Büchern standen.
