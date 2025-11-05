Amphastar Pharmaceuticals Aktie
Ausblick: Amphastar Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Amphastar Pharmaceuticals veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,825 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Amphastar Pharmaceuticals 0,780 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Amphastar Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 186,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 191,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,61 Prozent verringert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,27 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,06 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 722,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 732,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
