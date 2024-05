Ausblick: Amplifon Post Frazionamento präsentiert Quartalsergebnisse

Amplifon Post Frazionamento präsentiert in der am 06.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,171 EUR gegenüber 0,130 EUR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Amplifon Post Frazionamento nach den Prognosen von 7 Analysten 569,8 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 540,3 Millionen EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,988 EUR, gegenüber 0,690 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 2,45 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,26 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at