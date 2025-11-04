Ausblick: Amplitude A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Amplitude A lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,014 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 86,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 14,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,760 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 337,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 299,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at