Amylyx Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3DCEY / ISIN: US03237H1014
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Amylyx Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Amylyx Pharmaceuticals lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Amylyx Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,436 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 88,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 0,1 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,649 USD, gegenüber -4,430 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 0,0 Millionen USD im Vergleich zu 87,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
