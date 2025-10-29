Ausblick: ANA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ANA veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,141 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll ANA nach den Prognosen von 7 Analysten 4,32 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,91 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,381 USD, gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 16,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,84 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at