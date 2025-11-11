Anaergia Aktie
Ausblick: Anaergia präsentiert Quartalsergebnisse
Anaergia stellt am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 300 Prozent verringert. Damals waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 35,0 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 20,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Anaergia einen Umsatz von 29,0 Millionen CAD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,100 CAD im Vergleich zu -0,310 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 157,1 Millionen CAD, gegenüber 111,7 Millionen CAD im vorigen Jahr.
