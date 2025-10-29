Ausblick: Anhui Conch Cement präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Conch Cement stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,539 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 54,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 21,50 Milliarden CNY gegenüber 22,58 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,82 Prozent.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,80 CNY, gegenüber 1,46 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 88,94 Milliarden CNY im Vergleich zu 90,72 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

