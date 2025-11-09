Ausblick: Anveshan Heavy Engineering zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anveshan Heavy Engineering wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Anveshan Heavy Engineering für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 15,00 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,26 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 14,99 Prozent auf 2,22 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 60,50 INR im Vergleich zu 59,25 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 8,65 Milliarden INR, gegenüber 7,34 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at