Ausblick: AO Smith vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AO Smith wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,907 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,61 Prozent erhöht. Damals waren 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 902,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 948,0 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,84 USD, gegenüber 3,63 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 3,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,82 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at