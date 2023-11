Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AP Moeller - Maersk A-S (A) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

11 Analysten schätzen, dass AP Moeller - Maersk A-S (A) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 139,35 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3123,70 DKK je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 89,05 Milliarden DKK – das wäre ein Abschlag von 48,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 171,66 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

19 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1484,41 DKK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9444,58 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 364,11 Milliarden DKK, gegenüber 565,72 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at