Ausblick: APL Apollo Tubes zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

APL Apollo Tubes wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 9,42 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 385,57 Prozent erhöht. Damals waren 1,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 55,13 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 15,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 47,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 39,97 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 27,28 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 235,83 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 206,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at