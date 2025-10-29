Ausblick: AppFolio A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AppFolio A stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,45 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,900 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 19,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 245,4 Millionen USD gegenüber 205,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,55 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 942,8 Millionen USD, gegenüber 794,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at