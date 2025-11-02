Apple Hospitality REIT Aktie

WKN DE: A14VYT / ISIN: US03784Y2000

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Apple Hospitality REIT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Apple Hospitality REIT lädt am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,227 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple Hospitality REIT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 378,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Apple Hospitality REIT für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 370,9 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,730 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,890 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,43 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

