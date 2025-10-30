Appotronics a Aktie
Ausblick: Appotronics A legt Quartalsergebnis vor
Appotronics A gibt am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,052 CNY je Aktie gegenüber 0,070 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Appotronics A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 628,4 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Appotronics A 638,2 Millionen CNY umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,010 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 2,35 Milliarden CNY, gegenüber 2,41 Milliarden CNY im Vorjahr.
