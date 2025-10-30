Appotronics a Aktie

Appotronics a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KPA / ISIN: CNE100003MQ0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 07:01:06

Ausblick: Appotronics A legt Quartalsergebnis vor

Appotronics A gibt am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,052 CNY je Aktie gegenüber 0,070 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Appotronics A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 628,4 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Appotronics A 638,2 Millionen CNY umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,010 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,060 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 2,35 Milliarden CNY, gegenüber 2,41 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Appotronics Corporation Limited Registered Shs -A-mehr Nachrichten