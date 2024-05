Ausblick: Aptiv (ex Delphi Automotive) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aptiv (ex Delphi Automotive) präsentiert am 02.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD gegenüber 0,540 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 20 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,49 Prozent auf 4,99 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,73 USD je Aktie, gegenüber 10,50 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 21,52 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 20,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at