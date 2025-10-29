Ausblick: Aptiv vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aptiv wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aptiv 1,48 USD je Aktie eingenommen.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent auf 5,09 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,96 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 20,25 Milliarden USD, gegenüber 19,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at