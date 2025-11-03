Aqua America Aktie

WKN DE: A2PZEK / ISIN: US29670G1022

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Aqua America präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aqua America wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,286 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 435,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Aqua America für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 472,4 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 USD im Vergleich zu 2,17 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 2,35 Milliarden USD, gegenüber 2,09 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

