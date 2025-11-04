Ausblick: Aquestive Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aquestive Therapeutics stellt am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,128 USD gegenüber -0,130 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 4,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aquestive Therapeutics einen Umsatz von 13,5 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,634 USD, gegenüber -0,510 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 45,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 57,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at