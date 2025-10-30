Ausblick: Arbor Realty Trust gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Arbor Realty Trust lässt sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Arbor Realty Trust die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,232 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 25,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,310 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 154,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 56,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 353,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,942 USD, gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 578,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at