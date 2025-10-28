Ausblick: Archrock zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Archrock wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,408 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 85,45 Prozent erhöht. Damals waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 378,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 29,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 292,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,64 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,49 Milliarden USD, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at