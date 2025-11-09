ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Arcturus Therapeutics Holdings Aktie

WKN DE: A2PMAS / ISIN: US03969T1097

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Arcturus Therapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Arcturus Therapeutics präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

10 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,899 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 245,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 16,0 Millionen USD gegenüber 38,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 58,71 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,639 USD aus. Im Vorjahr waren -3,000 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 88,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 138,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

