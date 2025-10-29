Ardelyx Aktie
WKN DE: A116X0 / ISIN: US0396971071
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Ardelyx informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ardelyx lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ardelyx die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,058 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 98,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ardelyx für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 100,5 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,330 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,170 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 384,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 333,6 Millionen USD waren.
