Ausblick: Ares Management stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ares Management gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,15 USD je Aktie gegenüber 0,550 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ares Management in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,06 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,02 USD, gegenüber 2,04 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 4,52 Milliarden USD im Vergleich zu 4,22 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at