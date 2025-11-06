ArkemaAct. Aktie
WKN DE: A0JLZ0 / ISIN: FR0010313833
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: ArkemaAct zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ArkemaAct wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,15 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,39 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,18 EUR, gegenüber 4,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 9,05 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,54 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
