Ausblick: Arlo Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Arlo Technologies lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,148 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 138,7 Millionen USD gegenüber 137,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,624 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,310 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 523,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 510,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
