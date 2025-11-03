Artemis Gold Aktie
WKN DE: A2PN6T / ISIN: CA04302L1004
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Artemis Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Artemis Gold wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,527 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Artemis Gold noch -0,050 CAD je Aktie verloren.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 275,5 Millionen CAD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,86 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,150 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 902,0 Millionen CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
