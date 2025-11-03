Arteris Aktie
WKN DE: A3C6A9 / ISIN: US04302A1043
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Arteris zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Arteris präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,095 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arteris noch ein Verlust pro Aktie von -0,200 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 17,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 15,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Arteris einen Umsatz von 14,7 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,373 USD, gegenüber -0,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 68,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 57,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Arteris Inc Registered Shs
|13,08
|-3,89%
