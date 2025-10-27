Ausblick: Artisan Partners Asset Management A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Artisan Partners Asset Management A veröffentlicht am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten schätzen, dass Artisan Partners Asset Management A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,41 Prozent auf 304,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 315,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,69 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,66 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at