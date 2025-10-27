Artisan Partners Asset Managemen a Aktie
WKN DE: A1JU4Y / ISIN: US04316A1088
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Artisan Partners Asset Management A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Artisan Partners Asset Management A veröffentlicht am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten schätzen, dass Artisan Partners Asset Management A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,41 Prozent auf 304,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 315,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,69 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,66 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Artisan Partners Asset Management Inc (A)mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Artisan Partners Asset Management A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Artisan Partners Asset Management A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Artisan Partners Asset Management Inc (A)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Artisan Partners Asset Management Inc (A)
|37,80
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.