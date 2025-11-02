Ausblick: Arvind Fashions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Arvind Fashions präsentiert in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,85 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 73,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,22 INR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Arvind Fashions 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,13 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Arvind Fashions 12,73 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,670 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 52,17 Milliarden INR, gegenüber 46,19 Milliarden INR im Vorjahr.

