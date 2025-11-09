Ascend Wellness a Aktie
WKN DE: A3CN63 / ISIN: US04351N1063
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ascend Wellness A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ascend Wellness A gibt am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,087 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 33,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 9,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 128,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 141,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,344 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 514,8 Millionen USD, gegenüber 561,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ascend Wellness Holdings Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: Ascend Wellness A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Ascend Wellness A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Ascend Wellness A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Ascend Wellness Holdings Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ascend Wellness Holdings Inc Registered Shs -A-
|0,61
|10,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.