Ascend Wellness a Aktie

WKN DE: A3CN63 / ISIN: US04351N1063

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ascend Wellness A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ascend Wellness A gibt am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,087 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 33,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,130 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 9,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 128,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 141,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,344 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 514,8 Millionen USD, gegenüber 561,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

