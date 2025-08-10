Ausblick: Ashoka Buildcon präsentiert Quartalsergebnisse

Ashoka Buildcon öffnet am 11.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 2,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ashoka Buildcon noch ein Gewinn pro Aktie von 5,36 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 25,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,25 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,65 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,63 INR, während im vorherigen Jahr noch 60,35 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,49 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 100,37 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at