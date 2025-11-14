Ashoka Buildcon Aktie
Ausblick: Ashoka Buildcon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ashoka Buildcon wird am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,00 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 16,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 46,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13,42 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 24,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,99 INR, gegenüber 60,35 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 73,54 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 90,23 Milliarden INR generiert worden waren.
