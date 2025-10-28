Ausblick: Asiakastieto Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Asiakastieto Group wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,264 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Asiakastieto Group einen Gewinn von 0,180 EUR je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 37,3 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,862 EUR je Aktie, gegenüber 0,510 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 152,6 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 150,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at