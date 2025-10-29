ASK Automotive Aktie
Ausblick: ASK Automotive verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
ASK Automotive gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 4,70 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ASK Automotive 3,41 INR je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,74 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei ASK Automotive für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,52 Milliarden INR aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,53 INR, wohingegen im Vorjahr noch 12,56 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,66 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 35,79 Milliarden INR waren.
