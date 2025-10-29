ASK Automotive Aktie

ASK Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E1YU / ISIN: INE491J01022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 07:01:06

Ausblick: ASK Automotive verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASK Automotive gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 4,70 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte ASK Automotive 3,41 INR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,74 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei ASK Automotive für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,52 Milliarden INR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,53 INR, wohingegen im Vorjahr noch 12,56 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,66 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 35,79 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ASK Automotive Limited Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu ASK Automotive Limited Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASK Automotive Limited Registered Shs 491,25 0,66% ASK Automotive Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen letztlich uneins -- ATX zum Handelsende in Rot -- DAX schließt schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus - Nikkei mit Rekordhoch
Am heimischen Aktienmarkt ging es zur Wochenmitte nur leicht vom Fleck, während der deutsche Aktienmarkt deutlich unter die Nulllinie rutschte. Die US-Börsen fanden keine gemeinsame Richtung. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen