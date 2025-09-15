Ausblick: ASKUL präsentiert Quartalsergebnisse

ASKUL gibt am 16.09.2025 die Zahlen für das am 31.08.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 10,79 JPY aus. Im letzten Jahr hatte ASKUL einen Gewinn von 16,08 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ASKUL in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 121,01 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 118,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 71,93 JPY, gegenüber 95,45 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 494,58 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 481,10 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at