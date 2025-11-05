Assured Guaranty Aktie
WKN: A0CATL / ISIN: BMG0585R1060
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Assured Guaranty präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Assured Guaranty wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD gegenüber 3,23 USD im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 199,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 199,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,01 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 890,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 812,0 Millionen USD in den Büchern standen.
