10.08.2025 07:01:06

Ausblick: Astral Poly Technik vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Astral Poly Technik wird am 11.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,02 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,48 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,70 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,84 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,86 INR, während im vorherigen Jahr noch 19,50 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 66,53 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 58,32 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

