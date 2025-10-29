Ausblick: Asure Software stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Asure Software wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,207 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Asure Software noch -0,150 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 22,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 35,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,794 USD, gegenüber -0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 139,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 119,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

