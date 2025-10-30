Asymchem Laboratories Aktie

WKN DE: A3C8W4 / ISIN: CNE100004Z06

<
30.10.2025 07:01:06

Ausblick: Asymchem Laboratories (Tianjin) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Asymchem Laboratories (Tianjin) veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Asymchem Laboratories (Tianjin) 0,650 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Asymchem Laboratories (Tianjin) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,84 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,87 Milliarden HKD im Vergleich zu 1,57 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,52 HKD je Aktie, gegenüber 2,92 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 7,30 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 6,21 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

