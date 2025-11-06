Atmus Filtration Technologies Aktie
WKN DE: A3D76P / ISIN: US04956D1072
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Atmus Filtration Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Atmus Filtration Technologies lässt sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Atmus Filtration Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,600 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Atmus Filtration Technologies 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,78 Prozent auf 414,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 403,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,57 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,22 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,71 Milliarden USD, gegenüber 1,67 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atmus Filtration Technologies Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: Atmus Filtration Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.10.25
|Erste Schätzungen: Atmus Filtration Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Atmus Filtration Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
25.07.25
|Erste Schätzungen: Atmus Filtration Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Atmus Filtration Technologies Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Atmus Filtration Technologies Inc Registered Shs
|46,51
|0,89%