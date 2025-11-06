Atmus Filtration Technologies Aktie

Atmus Filtration Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D76P / ISIN: US04956D1072

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Atmus Filtration Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Atmus Filtration Technologies lässt sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Atmus Filtration Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,600 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Atmus Filtration Technologies 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,78 Prozent auf 414,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 403,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,57 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,22 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,71 Milliarden USD, gegenüber 1,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

