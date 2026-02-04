Attendo AB Aktie

WKN DE: A2AA6V / ISIN: SE0007666110

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Attendo AB legt Quartalsergebnis vor

Attendo AB stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,23 SEK je Aktie gegenüber 0,700 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,73 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,88 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,04 SEK, gegenüber 2,86 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 18,93 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 18,98 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

