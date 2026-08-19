Attendo AB Aktie
WKN DE: A2AA6V / ISIN: SE0007666110
|
19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Attendo AB legt Quartalsergebnis vor
Attendo AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,33 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,590 SEK erwirtschaftet worden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,78 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,68 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,05 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,45 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 19,16 Milliarden SEK, gegenüber 18,99 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Attendo AB
|
19.08.26
|Ausblick: Attendo AB legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Attendo AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Attendo AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Attendo AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Attendo AB
Aktien in diesem Artikel
|Attendo AB
|116,40
|3,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.