Ausblick: AUO präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AUO gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

9 Analysten schätzen, dass AUO für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,026 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,30 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 4,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,272 USD, gegenüber -0,120 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 9,26 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,73 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at